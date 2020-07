Vincenzo Spadafora: Gualtieri non mortifichi il mondo dello sport” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Mi appello al ministro dell’economia Gualtieri, non mortifichi il mondo dello sport. Il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive puo’ concretizzarsi grazie ai fondi disponibili per lo sport con lo scostamento di bilancio”. Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora in una diretta sul proprio account Facebook affronta così il tema dei fondi da destinare al mondo dello sport in ginocchio dopo l’emergenza coronavirus: “In una prima fase non eravamo riusciti a trovare le risorse. Poi il ministro Gualtieri non ha dato copertura alla misura in fase di conversione del decreto Rilancio. Ora io tornerò a fare la mia battaglia in consiglio dei ministri cercando di ... Leggi su sportface

