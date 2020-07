Villarreal, il nuovo allenatore è Unay Emery: è ufficiale (Di giovedì 23 luglio 2020) Unay Emery è ufficialmente il nuovo allenatore del Villarreal. Ad annunciarlo lo stesso club spagnolo sui propri canali ufficiali. Emery ha firmato con il Sottomarino Giallo un contratto di tre anni. Il tecnico basco, che l’anno scorso ha guidato l’Arsenal prima di essere esonerato a dicembre in favore di Arteta, fa così ritorno in Spagna a distanza di 4 anni dall’ultima volta. Dal 2013 al 2016 ha guidato il Siviglia (vincendo tre Europa League di fila, unica squadra nella storia della competizione a farlo). In seguito, Emery si è spostato sulla panchina del Paris Saint-Germain, dove è rimasto due anni vincendo un campionato, due coppe di Francia, una coppa di Lega e due supercoppe nazionali, mancando solo la vittoria in ... Leggi su sportface

