Villa Torlonia diventa il primo parco culturale di Roma

Con la firma dell'accordo operativo tra la Sovrintendenza Capitolina, il Dipartimento Ambiente e Zètema Progetto Cultura per la cura e la manutenzione del verde di Villa Torlonia, prende vita – per la prima volta – un parco curato e promosso dall'ambito culturale dell'Amministrazione. L'accordo – in questa prima fase sperimentale – durerà fino al 31 dicembre 2022. La decisione d'intraprendere questo nuovo modello di gestione nasce dalla considerazione che Villa Torlonia, fra le ville storiche di Roma Capitale, è quella che più di tutte si presenta come un sistema integrato, definito e inscindibile, di edifici di pregio storico-artistico e di patrimonio ambientale e ...

Ultime Notizie dalla rete : Villa Torlonia Villa Torlonia è il primo parco culturale di Roma - Roma mentelocale.it Imprudente e Genovesi: “Grande parco con unione di Villa Torlonia ed Ex Arsa e istituzione dell’assessorato all’agricoltura”

La Lega annuncia per Avezzano un grande parco con unione di Villa Torlonia ed ex ARSSA e istituzione assessorato all’agricoltura in comune

