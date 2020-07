Vigevano, appartamento fantasma per le vacanze tra amiche: papà-detective scopre la truffa (Di giovedì 23 luglio 2020) Vigevan, 23 luglio 2020 " La loro vacanza, per alcune era la prima senza i genitori, avrebbe potuto tramutarsi in una beffa se, per definire le modalità di pagamento dell'affitto, non fosse ... Leggi su ilgiorno

"Le ragazze hanno cercato per conto loro un appartamento – racconta l’uomo – e lo hanno trovato tramite un sito specializzato a Pietra Ligure. A quel punto però c’era da definire con il proprietario e ...

Nel garage del padre a Vigevano trova bomba a mano della guerra mondiale

VIGEVANO. È rimasta per almeno vent’anni chiusa in una valigia, nel garage di casa. E l’altra mattina è rispuntata da un passato ancora più lontano: una bomba a mano della seconda guerra mondiale, rit ...

