Vietato rimpatriare, causa pandemia (Di giovedì 23 luglio 2020) Durante il lockdown, con i voli bloccati, era impossibile rimandare indietro clandestini e immigrati irregolari. E ora il governo sospende i procedimenti di espulsione. Così restano in Italia spacciatori di droga e islamisti radicalizzati.Mentre il 21 marzo una circolare del Dap ribattezzata «svuotacarceri» liberava, con la scusa del Covid, boss e gregari della mala perfino dal 41 bis, scaricando sui giudici della Sorveglianza tutta la responsabilità in caso di contagio, una circolare molto simile veniva emanata dal Viminale, e più precisamente dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per i Centri di permanenza per il rimpatrio: ossia i Cpr, luoghi che ospitano irregolari, clandestini e immigrati pericolosi in attesa che vengano rispediti nel loro Paese d'origine. Tra loro ci sono islamisti radicalizzati, spacciatori di droga, ... Leggi su panorama

Nel fare chiarezza sul focolaio, si è diffusa l’ipotesi che siano arrivate a Roma, nei giorni scorsi, circa seicento persone positive al Coronavirus, dal Bangladesh come da altre regioni del mondo col ...

