VIDEO - Cavani saluta il Psg sui social, quanti commenti dei napoletani: "Torna a casa!" (Di giovedì 23 luglio 2020) Edinson Cavani non giocherà il prossimo anno con la maglia del Psg, ed è chiaro che il futuro dell'uruguaiano attira l'attenzione di tanti club nel mondo. Leggi su tuttonapoli

ECavaniOfficial : India Cavani po po po po po popo????... - tuttonapoli : VIDEO - Cavani saluta il Psg sui social, quanti commenti dei napoletani: 'Torna a casa!' - SteveMart2 : Cavani qui poste une video psg... ?? - DimitryCestout : RT @ECavaniOfficial: India Cavani po po po po po popo????... - kruterinsky : RT @sem_firulas: Edinson Cavani! -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Cavani

passioneinter.com

46 anni, Radrizzani ha acquisito nel 2017 il Leeds portando la squadra in Premier League dopo 16 anni di assenza. (TUTTO mercato WEB) Ero convito che i suoi metodi avrebbero portato la squadra nella m ...Il club inglese, appena promosso in Premier League, vuole rinforzare l'attacco ma lo svedese non è più l'uomo-mercato.