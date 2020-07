Viale degli Atlantici, scontro tra auto e motorino: feriti madre e figlio (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente, nella tarda mattinata odierna, lungo il Viale degli Atlantici a Benevento. A scontrasi un motorino e una Golf. Ad avere la peggio i due passeggeri a bordo del motociclo, entrambi rimasti feriti, fortunatamente in maniera lieve, a causa dell’impatto. madre e figlio sono stati trasportati al vicino ospedale “San Pio” per gli accertamenti del caso. Sul posto sono giunti i carabinieri e il personale del 118. L'articolo Viale degli Atlantici, scontro tra auto e motorino: feriti madre e figlio proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

