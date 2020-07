Via libera del Cdm a scostamento di bilancio da 25 miliardi (Di giovedì 23 luglio 2020) Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo scostamento di bilancio pari a 25 miliardi. L'extra deficit sarà votato in Parlamento il prossimo 29 luglio. Buona parte dei fondi sarà destinato alla ... Leggi su tgcom24.mediaset

LaStampa : Il governo di transizione cerca la svolta laica e moderata dopo 30 anni di regime. Stop alla legge islamica, via li… - Agenzia_Ansa : Via libera del Cdm allo scostamento di bilancio di 25 miliardi #ANSA - AlfredoPedulla : #Guardiola ha chiesto alla moglie di fare un giro in #Maserati per festeggiare il via libera alla prossima #Champions - android631 : RT @francofontana43: Abruzzo. La Lega contro la natura. La Giunta regionale vorrebbe tagliare 8 mila ettari del Parco Velino Sirente per la… - theginko : RT @francofontana43: Abruzzo. La Lega contro la natura. La Giunta regionale vorrebbe tagliare 8 mila ettari del Parco Velino Sirente per la… -