Via il segreto di Stato sul Covid. Il Tar: pubblicate quegli atti (Di giovedì 23 luglio 2020) Giuseppe Conte non riesce a festeggiare in santa pace l'accordo raggiunto a Bruxelles. Il suo problema sono proprio le donne. Prima ci si è messa l'ex moglie, che a capo di altre 11 colleghe dell'avvocatura dello Stato, ha vinto il ricorso contro Palazzo Chigi e il Tesoro ottenendo un bel risarcimento danni. Adesso ecco altre donne che mettono nei guai il premier, ordinando: fuori entro 30 giorni tutti gli atti secretati dalla presidenza del Consiglio dei ministri sulla emergenza Covid. Le tre donne in questione sono Mariangela Caminiti, Ines Simona Immacolata Pisano e Lucia Gizzi, i tre giudici amministrativi del Tar del Lazio (sezione prima quater) che hanno emesso la sentenza che impone alla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile di rendere pubblici i verbali del Comitato tecnico ... Leggi su iltempo

