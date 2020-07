Vertenza Ericsson, ordinato il reintegro dei lavoratori per cessione illegittima (Di giovedì 23 luglio 2020) NAPOLI – Il Tribunale del Lavoro ha dato ragione a Cgil nella vertenza contro Ericsson e ha dichiarato illegittima la cessione di ramo d’azienda con cui la multinazionale alloco’ diversi lavoratori in una sua controllata, nata l’1 gennaio 2018, e ne ha ordinato il reintegro. Cosi’ in una nota della Slc Cgil Campania in cui si legge che lo stesso sindacato “non sostenne tale cessione” e ha messo in campo sin da subito “tutte le iniziative di natura sindacale e legale che ha fatto degli esuberi l’unico strumento con cui affrontare le problematiche a danno dell’occupazione della nostra regione, pratica che anche le istituzioni locali hanno sempre contrastato”. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Vertenza Ericsson Ericsson licenzia ancora: 150 esuberi - Rassegna mobile rassegna.it