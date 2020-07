Veronica Montali nuova fiamma di Eros Ramazzotti? “L’unico vero amore per i miei figli e il mio lavoro” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Negli ultimi 4 mesi secondo certa stampa rosa avrei avuto ben 4 fidanzate, praticamente 1 ogni 30 giorni. Mi trovo costretto, per il rispetto che si deve alla verità, a smentire nuovamente e categoricamente questa ennesima bufala. Con la ragazza in questione abbiamo un rapporto di conoscenza da lunghi anni e non certo un legame affettivo di altra natura”. E’ stato lo stesso Eros Ramazzotti a smentire, con queste parole il nuovo flirt attribuitogli – stavolta con la ex protagonista di Amici veronica Montali. LEGGI ANCHE => Chi è veronica Montali, l’ennesima presunta nuova fiamma di Eros Ramazzotti Il cantante ha ... Leggi su nonsolo.tv

