Veronica Montali, chi è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti (Di giovedì 23 luglio 2020) Marica Pellegrinelli è ormai il passato per Eros Ramazzotti, che ha una nuova fiamma. Si tratta di Veronica Montali, ex studentessa della scuola di Amici di Maria de Filippi. Secondo voci di corridoio, dopo tante relazioni attribuite al cantante italiano, sempre smentite, quella invece con la Montali sarebbe realtà e i due sarebbero già in una fase avanzata della loro storia. Eros Ramazzotti e Veronica Montali: tutto sulla storia del cantante con la nuova fidanzata ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Chi è, età, marito, figli, vita privata Le voci confermano che Eros Ramazzotti sarebbe stato vittima di un vero ... Leggi su italiasera

