Verona, rinnovo per Juric: “Rimango perché qui sto bene” (Di giovedì 23 luglio 2020) Arriva la conferma ufficiale: Juric sarà l’allenatore dell’Hellas Verona almeno fino al 2023. Soddisfazione per entrambe le parti L’Hellas Verona ha ufficializzato il rinnovo fino al 2023 per il tecnico Ivan Juric: rispedite al mittente le voci che volevano il tecnico vicino ad altre società e intenzionato a lasciare il club scaligero al termine della stagione. Un campionato sorprendente per la squadra di patron Setti, stabilmente nella parte alta della classifica e per buona parte della stagione in lotta per un posto in Europa. Sul sito ufficiale del Verona, Juric ha parlato così della scelta di continuare l’avventura con il club veneto: “La decisione di rimanere a Verona? Quest’anno sono stato ... Leggi su zon

giuntacalcio : ?? Torino-Verona 1-1, Longo: “Soddisfatti del punto. Rinnovo? Non ho ricevuto chiamate” - infoitsport : Verona, Juric: 'Rinnovo come atto di riconoscenza? Sono semplicemente rimasto dove sto bene' - tvdellosport : ?? Rinnovo #Juric ?? Dopo una grande stagione, l'allenatore e l'Hellas Verona hanno trovato l'accordo per il rinnov… - salvione : Verona, Juric: 'Rinnovo? Mi hanno beccato dopo l'amaro...' - infoitsport : Juric ed il rinnovo con l’Hellas: “A Verona sto troppo bene, con il club abbiamo chiarito tutto” -