Vergogna Black lives matter, attivista nero schiaccia il collo a bimbo bianco: arrestato (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug – La fotografia di un giovane afroamericano, inginocchiato sopra il collo di un bambino bianco, nella stessa posizione in cui George Floyd trovò la morte soffocato da un poliziotto, mentre un’altra persona tiene le braccia del bimbo dietro la schiena. Il piccolo – piccolissimo, tanto che indossa ancora il pannolino – urla schiacciato a terra, con la faccia paonazza. Sovraimpressa sulla fotografia, la scritta «Black lives matter now, motherfucker» (Ora Black lives matter, figlio di put*ana). E’ questa la raccapricciante fotografia che Vincent James del sito conservatore Red Elephants ha scoperto e diffuso su Facebook, provocando una comprensibile ondata di ... Leggi su ilprimatonazionale

