Venezia, trovato il corpo senza vita di Marcella Boraso (Di giovedì 23 luglio 2020) Marcella Boraso, di 59 anni, ha perso la vita. Il suo appartamento è andato a fuoco. In un primo momento aveva preso piede l’ipotesi di incidente accidentale, ma con il passare delle ore gli investigatori si sono convinti che si sia trattato di omicidio A fuoco un appartamento dell’Ater di Portogruaro, in provincia di Venezia: trovato … L'articolo Venezia, trovato il corpo senza vita di Marcella Boraso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

GBBauditor : RT @Gazzettino: Brucia un appartamento Ater, trovato il cadavere di una donna - Gazzettino : Brucia un appartamento Ater, trovato il cadavere di una donna - nuova_venezia : Trovato morto nel Danubio l'ex vicesindaco di San Michele al Tagliamento - corriereveneto : #venezia «Ho paura, mi pedinano». Imprenditore veneziano trovato morto a Bratislava - maaxxx95 : Su Amazon prime hanno messo Tramonto. Ricordo che a Venezia divise. Io l'ho trovato un grandissimo film e una confe… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia trovato

Il Gazzettino

Ma ha trovato una forza che, come lui stesso confessa, non sapeva di avere: «Sono sempre stato un ragazzo semplice, se mi si chiedeva di saltare un metro, saltavo 95 centimetri e poi mi arrampicavo.Il bambino si trovava nel parco goriziano: fatale il volo da 30 metri di altezza, per lui non c'è stato niente da fare GORIZIA. Un ragazzino di 13 anni (e non di 12, come ha specificato il sito de Il ...