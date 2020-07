Venezia – Juve Stabia, recuperi importanti per mister Caserta (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Prima della partenza avvenuta in giornata, mister Fabio Caserta ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati per il match Venezia-Juve Stabia, valevole per la 36^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, 24 luglio 2020, con inizio alle ore 21 allo stadio “Penzo” di Venezia. Squalificato Di Mariano, rientrano Canotto e Vitiello. Indisponibili Cisse ed Elia, è stato aggregato al gruppo Mezavilla. Tra i convocati figurano anche i giovani Todisco e Della Pietra. Portieri: Polverino, Provedel, Russo Difensori: Allievi, Fazio, Germoni, Ricci, Tonucci, Troest, Todisco, Vitiello. Centrocampisti: Addae, Calò, Calvano, Izco, Mallamo, Mastalli, ... Leggi su anteprima24

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - I convocati di Caserta per la gara contro il Venezia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - I convocati di Caserta per la gara contro il Venezia - napolimagazine : JUVE STABIA - I convocati di Caserta per la gara contro il Venezia - apetrazzuolo : JUVE STABIA - I convocati di Caserta per la gara contro il Venezia - ssjuvestabiaspa : Venezia-Juve Stabia, i convocati di Caserta #forzajuvestabia #followthewasps #vespe -