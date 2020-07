Valanga Covid sul lavoro ad aprile: crollano assunzioni e contratti a tempo (Di giovedì 23 luglio 2020) La differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni in termini tendenziali, il cosiddetto saldo annualizzato delle posizioni di lavoro, è “divenuto negativo a febbraio (-29.000) ed è rapidamente aumentato a causa della caduta dell’attività; produttiva conseguente all’emergenza sanitaria, passando a -279.000 a marzo e raggiungendo, a fine aprile, il valore di -610.000 posizioni di lavoro, rispetto al 30 aprile 2019”. Così l’Inps nel suo Osservatorio. “L’impatto del Covid-19 ha fortemente interessato i contratti a termine, accentuandone le tendenze, già in essere, alla flessione. Il saldo dei rapporti a tempo determinato ad aprile 2020 è risultato pari a ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Valanga Covid sul lavoro ad aprile: crollano assunzioni e contratti a tempo - LuciaRagone : RT @lella_c: @matteosalvinimi Gli unici arrivi che tutt’oggi vedo in Italia per gli italiani sono i barconi degli scafisti con clandestini… - lella_c : @matteosalvinimi Gli unici arrivi che tutt’oggi vedo in Italia per gli italiani sono i barconi degli scafisti con c… - Manuel59118147 : @dianartemide12 @marco_rogerio_ Non me ne intendo molto ma credo che la valanga di plusvalenza fatte nel mese scors… - franmant : @makkox Seee, chiusa! Ora parte la valanga “e il COVID? Vuoi vedere che tutta ‘sta gente agli Uffizi porta un altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Valanga Covid Covid, «la montagna ha partorito il topolino». Felice "a valanga" Il Quotidiano del Molse Caro De Luca, lasci stare i morti. Al sud non è successo nulla rispetto al nord: il virus è arrivato con il contagocce

De Luca con il covid si è rivalutato usando la sua maniera di illustrare ... Il sud è stato fortunato: il virus è giunto con il contagocce, non ha subito la valanga. Sia chiaro. E come sempre da ...

La crisi, un laboratorio per sperimentare nuove regole

La pandemia COVID-19 ha sollevato questioni giuridiche di grande importanza in quasi tutti i campi del diritto. Gli Stati sono emersi come primi soccorritori in un periodo di caos e di paura: la loro ...

De Luca con il covid si è rivalutato usando la sua maniera di illustrare ... Il sud è stato fortunato: il virus è giunto con il contagocce, non ha subito la valanga. Sia chiaro. E come sempre da ...La pandemia COVID-19 ha sollevato questioni giuridiche di grande importanza in quasi tutti i campi del diritto. Gli Stati sono emersi come primi soccorritori in un periodo di caos e di paura: la loro ...