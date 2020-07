Vai al lavoro in bici? Ecco l’azienda che ti rimborsa in denaro ogni chilometro che fai (Di giovedì 23 luglio 2020) Buone notizie per gli amanti delle due ruote: la Bermec di Talamona, in provincia di Sondrio, che si occupa di meccanica di precisione, ha varato il progetto ‘Bike to work‘, il piano welfare per i dipendenti che incentiva l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro. Per ogni chilometro pedalato verrà rimborsata una somma totale mensile (0.25 centesimi a km per le bici muscolari, 0.15 per le e-bike) che l’azienda tramuterà in bonus da utilizzare in servizi utili per la propria persona o per i famigliari. Grazie a una applicazione installata su un dispositivo elettronico dotato di Gps, come ad esempio uno smartphone, si potranno monitorare i dati relativi alle distanze percorse, permettendo di erogare mensilmente a ciascun beneficiario ... Leggi su ilfattoquotidiano

