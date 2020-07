Vaccino per il covid-19, l’Oms precisa: “Ecco quando sarà disponibile” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLe notizie degli ultimi giorni lasciavano presagire a una risoluzione in tempi rapidi. Per avere un Vaccino efficace contro il covid-19 bisognerà invece attendere. A mettere un freno ai facili entusiasmi ci pensa l’Oms, per bocca del direttore del programma emergenze Mike Ryan. “Realisticamente dovremo aspettare i primi mesi del 2021 per vedere le persone vaccinarsi“, è l’auspicio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Dobbiamo poter guardare le nostre comunità negli occhi e assicurarle che abbiamo preso tutte le precauzioni possibili affinché il Vaccino sia sicuro ed efficace prima di poterlo distribuire. Anche se questo significa rallentare“, ha dichiarato Mike Ryan. L'articolo Vaccino per il ... Leggi su anteprima24

