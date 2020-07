Vaccino anti-influenza, esperti bocciano circolare ministero (Di giovedì 23 luglio 2020) Aver indicato tra le finalità della vaccinazione antinfluenzale la facilitazione della diagnostica differenziale con Covid-19 e il non aver evidenziato i limiti di efficacia che caratterizzano questa vaccinazione rischiano di ingenerare aspettative eccessivamente ottimistiche”, avverte il nucleo strategico del Nitag, facendo presente il rischio di un aumento di sfiducia nei confronti del sistema della prevenzione. La circolare del ministero della Salute sull’influenza per la stagione 2020-21, pubblicata a giugno, “apre la via a un notevole incremento dell’offerta vaccinale, ampliando le fasce d’età per cui viene indicata l’opportunità di raccomandare la vaccinazione”. Ma, così facendo, si “sollecita una domanda cui non sarà possibile ... Leggi su databaseitalia

