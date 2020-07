Vaccini, gli esperti bocciano la circolare del Ministero sull’anti-influenza: “Effetto boomerang” (Di giovedì 23 luglio 2020) La circolare del Ministero della Salute sull’influenza per la stagione 2020-21, pubblicata a giugno, “apre la via a un notevole incremento dell’offerta vaccinale, ampliando le fasce d’età per cui viene indicata l’opportunità di raccomandare la vaccinazione”. Ma, così facendo, si “sollecita una domanda cui non sarà possibile dare adeguata risposta, con il rischio di escludere dalla protezione proprio i soggetti che possono maggiormente beneficiarne, ma che sono più difficili da raggiungere“. Questo il parere del nucleo strategico del Nitag, il Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni, che evidenzia al Governo come l’indicazione di aumentare l’offerta vaccinale antinfluenza possa essere di difficile ... Leggi su meteoweb.eu

