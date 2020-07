Vacanze in Italia: 10 mete fra campagna, collina e laghi per l'estate 2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) In questa estate ancora incerta a livello turistico, alcuni aspetti si profilano vincenti: la maggior parte degli Italiani sceglie mete "in casa", raggiungibili soprattutto in auto. Molti cercano ... Leggi su quotidiano

enzomazza : E chi lo dice ai balneari italiani e ai nostri ministri che una giornata intera di ombrellone e due sdraio nella pi… - Mov5Stelle : Il #bonusvacanze lo hanno già chiesto e ottenuto più di 500 mila persone. Alle famiglie con un Isee non superiore… - SkyTG24 : Estate 2020: Il 96% di chi va in vacanza resta in Italia. FOTO - MariMarifreedom : RT @Letargo6: Sondaggio: due punti al volto sia a Lega che Pd, Forza Italia sfiora il guarda rail e poi cappotta! I dem al 21,8% faranno… - marcobremb : @Mr9_88 Ci dovevamo fare le vacanze solo tra di noi in Italia. Sempre detto... Il problema ovviamente è il turismo e l'economia -