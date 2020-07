Utopia: il trailer della nuova serie Amazon (Di giovedì 23 luglio 2020) Utopia, la nuova serie Amazon, ha ora un trailer che regala le prime sequenze in anteprima dell'atteso remake dello show britannico. Utopia è la nuova serie Amazon in arrivo in autunno sugli schermi e il trailer regala le prime anticipazioni riguardanti il remake di uno degli show cult britannici. Nel video si vedono i protagonisti mentre si muovono in un mondo scivolato nel caos e dopo la scoperta dell'esistenza di una cospirazione che potrebbe cambiare la sorte del mondo in cui vivono. La scrittrice Gillian Flynn è autrice, creatrice, produttrice esecutiva e showrunner di Utopia, serie tv con protagonisti dei giovani nerd che si incontrano on line per alimentare il culto ... Leggi su movieplayer

Utopia è interpretata da Dan Byrd, Ashleigh LeThrop, Jessica Rothe, Desmin Borges, Javon "Wanna" Walton, Sasha Lane, John Cusack, Rainn Wilson, Farrah Mackenzie e Cory Michael Smith. Amazon Prime Vide ...

