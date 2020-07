Usa, Fbi accusa ricercatrice cinese di legami con militari (Di giovedì 23 luglio 2020) L'Fbi ha accusato la ricercatrice cinese Tang Juan di aver mentito sui suoi legami con l'Esercito di liberazione popolare pur avere il visto Usa e di essersi rifugiata, una volta scoperta, nel ... Leggi su tgcom24.mediaset

Dopo la chiusura del consolato cinese di Houston, in Texas, si apre un nuovo fronte di tensioni tra Stati Uniti e Cina, che si aggiunge alle tensioni su Huawei, la controversa legge sulla sicurezza na ...

