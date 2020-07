USA - Cannabis terapeutica per lenire la depressione (Di giovedì 23 luglio 2020) , articolo di Johnny Green, pubblicato su Cannabis&Tech Today del 09/07/2020, CHI PAGA ADUC l'associazione non percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici , anche il 5 per mille, La sua forza ... Leggi su aduc

È un problema molto serio che sta aumentando in tutto il pianeta. Secondo i risultati di un nuovo studio, la cannabis potrebbe fornire un sollievo temporaneo. Riduzioni a breve termine delle tendenze ...

La cannabis si usava già diecimila anni fa

La pianta di cannabis è senza dubbio la pianta più versatile sulla terra. Ha il potere di guarire, il potere di alimentare e il potere di nutrire, tra gli altri usi. La cannabis è ancora proibita in ...

