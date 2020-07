Ursula von der Leyen: “Proposta europea per evitare gli errori del passato” (Di giovedì 23 luglio 2020) Plenaria del Parlamento europeo, Ursula von der Leyen: “Proposta europea per evitare gli errori del passato”. Michel, “Segnale di robustezza”. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo tornando a parlare anche dell’accordo raggiunto in occasione dell’ultimo Consiglio europeo, che ha sbloccato il Recovery fund. Ursula von der Leyen, “Guardate dove siamo arrivati con lo spirito combattivo dell’Europa” La numero uno della Commissione europea ha voluto evidenziare l’unità dell’Unione europea, in grado di superare un ostacolo non ... Leggi su newsmondo

