Uomo cinese a 50 anni dolori atroci alla pancia: gli tirano fuori una melanzana dal.. (Di giovedì 23 luglio 2020) Una storia vera che ha dell’incredibile. Il protagonista è un Uomo proveniente della Cina di 50 anni che ha volontariamente inserito dentro di se un ortaggio per curare un malore. Di corsa sul tavolo operatorio: la melanzana era… I cinesi usano diversi rimedi fai da te per curare i malori di cui sono affetti. Ma, ormai più niente è troppo. Cosa è successo al 50enne? L’Uomo cinese ha inserito nel retto una melanzana di 30 centimetri con l’ intento di curare la sua stitichezza. Il risultato, però, non ha riscosso successo. Il vegetale si è mosso verso l’alto lungo l’intestino prima di raggiungere la parte superiore dell’addome. Nonostante i dolori lancinanti, ... Leggi su velvetgossip

TgrVeneto : #Coronavirus #Covid19 #Veneto È diventato un caso scientifico l'uomo che dalle analisi è risultato avere la forma v… - LietellalietaM : RT @TgrVeneto: #Coronavirus #Covid19 #Veneto È diventato un caso scientifico l'uomo che dalle analisi è risultato avere la forma virale di… - veneto_ : RT @TgrVeneto: #Coronavirus #Covid19 #Veneto È diventato un caso scientifico l'uomo che dalle analisi è risultato avere la forma virale di… - MafaldaraS : RT @TgrVeneto: #Coronavirus #Covid19 #Veneto È diventato un caso scientifico l'uomo che dalle analisi è risultato avere la forma virale di… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #Coronavirus #Covid19 #Veneto È diventato un caso scientifico l'uomo che dalle analisi è risultato avere la forma virale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo cinese Il pesce spatola cinese ultima vittima dell'uomo Il Tempo Uomo cinese a 50 anni dolori atroci alla pancia: gli tirano fuori una melanzana dal..

Una storia vera che ha dell’incredibile. Il protagonista è un uomo proveniente della Cina di 50 anni che ha volontariamente inserito dentro di se un ortaggio per curare un malore. Di corsa sul tavolo ...

Centri anziani del III Municipio in spiaggia ad Ostia: "Stiamo in compagnia e ci divertiamo"

Centri chiusi per Covid: "Così portiamo i nostri anziani al mare contro la solitudine" Il Municipio III ha lanciato un'importante iniziativa che vede protagonisti cento anziani per centri estivi diurn ...

Una storia vera che ha dell’incredibile. Il protagonista è un uomo proveniente della Cina di 50 anni che ha volontariamente inserito dentro di se un ortaggio per curare un malore. Di corsa sul tavolo ...Centri chiusi per Covid: "Così portiamo i nostri anziani al mare contro la solitudine" Il Municipio III ha lanciato un'importante iniziativa che vede protagonisti cento anziani per centri estivi diurn ...