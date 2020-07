Uomini e Donne, nuovo sfogo di Sirius su Gemma Galgani: "È l'unico modo che ho per..." (Di giovedì 23 luglio 2020) Sirius e Gemma ai ferri corti, il giovane cavaliere di Uomini e Donne si lascia andare a un nuovo sfogo sui social. Leggi su comingsoon

matteosalvinimi : #Salvini: Non occorre uno scienziato per intuire che in base all'accordo c'è la cancellazione di #Quota100, che ha… - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - matteosalvinimi : #Salvini: Chi sbaglia in divisa paga più degli altri, ma nessuno osi infangare le Forze dell’Ordine. Lega aveva int… - bucciairatti : gli uomini bianchi etero hanno davvero il coraggio di screditare il trauma e le molestie dirette alle donne yall ar… - Antonello_Bassi : RT @CesareSacchetti: Questa è Viterbo. Cartelloni che mostrano uomini e donne mascherate. Sono immagini di uomini ridotti in schiavitù dal… -