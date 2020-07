Uomini e Donne, nuovo amore per Oscar Branzani. Ecco reazione dell’ex (Di giovedì 23 luglio 2020) nuovo amore per Oscar Oscar Branzani è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ha condiviso il suo percorso con Andrea Damante per poi scegliere Eleonora Rocchini. La corteggiatrice è arrivata in un secondo momento nello studio, ma è riuscita a conquistarlo in poco tempo. Dopo circa due anni si sono detti addio e, dopo una serie di tira e molla, hanno preso strade diverse. Se lei sta tutelando la vita sentimentale, un nuovo amore per Oscar sembra ormai ufficiale. Avrebbe dato conferma condividendo delle storie su Instagram che non sono passate inosservate né all’ex né all’influencer Deianira Marzano. ‘Ormai Eleonora è un capitolo ... Leggi su kontrokultura

