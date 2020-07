Uomini e Donne, Alessandro Graziani concentrato sul lavoro: adesso non ha tempo per l’amore (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, Alessandro Graziani si è buttato nel lavoro tra allenamenti sportivi e carriera da modello. L’ex corteggiatore di Giovanna Abate non ha tempo per l’amore e preferisce dedicarsi alla carriera e ai suoi affetti. Lo rivedremo a settembre sul trono? DA TEMPTATION ISLAND A Uomini E Donne … L'articolo Uomini e Donne, Alessandro Graziani concentrato sul lavoro: adesso non ha tempo per l’amore Leggi su dailynews24

