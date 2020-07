Unire Tv, basta spreco di soldi. Il ministro Bellanova deve intervenire (Di venerdì 24 luglio 2020) Caso Unire Tv, un gruppo di operatori del settore ippico scrive una lettera aperta al ministro Bellanova. Ecco il testo della lettera: "In un quadro economico nazionale difficilissimo e in emergenza da post lockdown - si legge nella lettera - si richiedono alla Ministra Bellanova chiarimenti in merito all'ennesimo sperpero di soldi pubblici. Unire TV è il canale televisivo dedicato al mondo del cavallo e delle corse ippiche di proprietà del MIPAAF che lo ha affidato nel 2012 alla società TELEIPPICA (oggi ridenominata EPIQA) del gruppo SNAI, operatore delle scommesse. L'assegnazione prevedeva la sua scadenza definitiva nel maggio 2019, data dalla quale sarebbe dovuto subentrare un nuovo gestore, attraverso la predisposizione tempestiva di un ... Leggi su iltempo

tempoweb : Unire Tv, basta spreco di soldi. Il ministro Bellanova deve intervenire #ippica #teresabellanova #uniretv… - koonthemoon : Le mie dita hanno detto basta perché si ingarbugliano sui tasti. Forse domani riesco ad unire i tre pezzi decentemente. - junginkgo : guidando per tornare a casa tra lampi tuoni e seesaw in sottofondo stavo riflettendo che forse devo smetterla di ce… - mariavenera2 : RT @info_messina: @mariavenera2 @grotondi @DottVicidomini @F_Boccia @Deputatipd @StefanoCaldoro @berlusconi @GiorgiaMeloni @CarloCalenda @m… - cecchignola71 : @Leonardobecchet No, ma il problema non è come dividi ma come unisci. Gli argomenti che hai fanno la differenza, ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Unire basta Unire Tv, basta spreco di soldi. Il ministro Bellanova deve intervenire Il Tempo Le Sardine tornano in piazza: «Contro i sovranisti un patto Pd-M5S»

«Un fronte unico contro i sovranisti». Le Sardine riemergono dal lungo silenzio dovuto al lockdown e all’impossibilità di scendere in piazza e si preparano a fare campagna elettorale nelle sei Regioni ...

al commercio o non si può ripartire»

Caro direttore, vorrei fare il punto sulla situazione del commercio alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl Rilancio, in cui ancora una volta le istanze del settore sono state ampia ...

«Un fronte unico contro i sovranisti». Le Sardine riemergono dal lungo silenzio dovuto al lockdown e all’impossibilità di scendere in piazza e si preparano a fare campagna elettorale nelle sei Regioni ...Caro direttore, vorrei fare il punto sulla situazione del commercio alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl Rilancio, in cui ancora una volta le istanze del settore sono state ampia ...