Unifortunato, novità per avvocati e commercialisti: siglata convenzione (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Giovedì 23 luglio presso la sede dell’Università Giustino Fortunato, il Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Acocella, ed i presidenti dell’Ordine degli avvocati di Avellino, Avv. Antonio Barra, e dell’Ordine dei commercialisti e degli Esperti contabili di Benevento, Dott. Fabrizio Russo, hanno siglato due importanti convenzioni che consentiranno agli studenti iscritti agli ultimi anni dei Corsi di Laurea in Giurisprudenza, Diritto ed economia delle imprese ed Economia aziendale presso l’Unifortunato, di anticipare la pratica professionale per accedere all’esame di stato di avvocato, esperto contabile e commercialista. Le convenzioni precisano i requisiti richiesti agli studenti per accedere all’importante opportunità e agli impegni degli ... Leggi su anteprima24

