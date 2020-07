Una Vita, anticipazioni oggi 23 luglio: la scoperta di Genoveva (Di giovedì 23 luglio 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 23 luglio 2020. Che cosa vedremo nell’episodio in onda su Canale 5 alle 14.10? Genoveva rientra a casa e trova il nuovo marito, Alfredo Bryce, intento a parlare con Cristobal. Nella cassetta delle lettere, inoltre, l’amica Marlene le ha lasciato una busta. Cosa conterrà? Dopo l’incendio del teatro di proprietà a Buenos Aires e al carico avariato di olive dirette in Argentina, JoséArticolo completo: Una Vita, anticipazioni oggi 23 luglio: la scoperta di Genoveva dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

matteosalvinimi : Questa è la vita reale dei lampedusani. Una cosa è certa: con porti aperti e sbarchi triplicati siamo tornati ad es… - matteosalvinimi : #Salvini: In questo momento ci sono 373mila pensionati italiani all'estero, come in Portogallo dove per 10 anni non… - poliziadistato : #BorisGiuliano è uno di quei nomi che non si possono dimenticare, ucciso per aver dichiarato guerra alla mafia il… - miamarylun : RT @SkyTG24: Un successo istantaneo, una vita breve, una voce indimenticabile. #AmyWinehouse ci lasciava 9 anni fa - zazoomblog : Beautiful Una Vita Il Segreto: anticipazioni 23 luglio 2020 - #Beautiful #Segreto: #anticipazioni -