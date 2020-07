Una campagna per gli aquiloni in Egitto? (Di giovedì 23 luglio 2020) Un amico brasiliano mi diceva: “In Brasile se vedi dalla fessura di un muro la coda di una lucertola e tiri… esce fuori un coccodrillo!” Le contraddizioni più piccole nascondono mostruosità. di Andrea De Lotto In Brasile ho vissuto due anni e ci tornerei. E in Egitto? In Egitto non sono mai stato, ma confesso che avrei molta paura ad andarci, non parliamo di fare un minimo lavoro di ricerca, indagine, inchiesta. Noi abbiamo Regeni, non dobbiamo mollare quella coda di lucertola, anche (...) - Mondo / Egitto, Repressione, Leggi su feedproxy.google

luigidimaio : Non riesco a credere che per alimentare una perenne campagna elettorale qualcuno arrivi a screditare sempre e comun… - FMCastaldo : L'#Olanda, guidata da #Rutte, vorrebbe svuotare di competenze la Commissione europea e marginalizzare il Parlamento… - Tg3web : Il Parlamento europeo lancia una campagna per l'ambiente: 'Voglio un pianeta così'. Sui social, Alessandro Gassmann… - PPANthebrief : .@SymbolaFondazio #SoftEconomyFest #Abitare @gardaleti @ColdirettiG «Per ogni città c’è una campagna, nella sinerg… - TurcoWeverton : È palese che nel 2011 i signori decisero di fare una gran campagna mediatica alla Berlusconi. Chi è entrato in un'… -

Ultime Notizie dalla rete : Una campagna Una campagna per gli aquiloni in Egitto? Pressenza Barbara d’Urso in attesa del ritorno di Pomeriggio 5: “Mai fermarsi”

In una delle ultime, visibile nel secondo paragrafo, la si vede mentre si corre in una zona di campagna. Barbara d’Urso in vacanza prima del ritorno in onda di Pomeriggio 5 e Domenica Live: “Mai ...

Bergamo si ribella alla sparata di De Luca sui morti di Covid

Bergamo non ci sta e reagiscealle uscite del presidente della Regione Campania,Vincenzo De Luca: «Quando noi chiudevamo, altrove si facevano iniziative pubbliche, si diceva “Milano non si ferma ...

In una delle ultime, visibile nel secondo paragrafo, la si vede mentre si corre in una zona di campagna. Barbara d’Urso in vacanza prima del ritorno in onda di Pomeriggio 5 e Domenica Live: “Mai ...Bergamo non ci sta e reagiscealle uscite del presidente della Regione Campania,Vincenzo De Luca: «Quando noi chiudevamo, altrove si facevano iniziative pubbliche, si diceva “Milano non si ferma ...