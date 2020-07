Un viaggio nel mondo in cerca del cinema (Di venerdì 24 luglio 2020) La prima novità è la direzione artistica di Gaia Furrer, sua la firma della selezione ufficiale in un’edizione che come il manifesto, una ragazza pronta a tuffarsi, è una scommessa col desiderio di rilanciare il cinema le cui modalità produttive e di visione sono state stravolte dalla pandemia. Nel «passaggio» con Giorgio Gosetti – che continua nel suo impegno di delegato generale – c’è anche un bel segnale di apertura, in una relazione dinamica e di reciproca collaborazione tra generazioni … Continua L'articolo Un viaggio nel mondo in cerca del cinema proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : viaggio nel Viaggio nel sistema delle acque di Lucca e della Piana LuccaInDiretta Affacciabedda, le serenate di Mario Incudine con Salvo La Rosa: la prima puntata da Taormina

Un viaggio in Sicilia per raccontare la storia della serenata in tutte le sue forme. Si intitola “Affacciabedda” ed è il nuovo progetto artistico che Mario Incudine e Salvo La Rosa stanno portando in ...

Coronavirus, a Roma 16 positivi al Covid19. Ventisei i nuovi casi nel Lazio

Sedidi casi a Roma città, 6 nei Comuni della provincia romana e quattro dai capoluoghi di provincia per un totale di 26 nuovi positivi al Coronavirus in tutto il territorio regionale. Di questo 12 son ...

