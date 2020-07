Un posto al sole anticipazioni: FERRI sempre in mezzo tra Marina e Fabrizio (Di giovedì 23 luglio 2020) Da quando Un posto al sole è tornato in onda su Rai 3, uno dei nuovi fili conduttori della soap è la continua intromissione di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) nella vita privata di Marina (Nina Soldano).Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Dirk tradisce Annabelle e salva ChristophLa rivalità professionale con Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) si sta spostando insomma sempre più sul piano personale e tutto ciò sta intaccando giorno dopo giorno il ritrovato equilibrio tra la Giordano e lo stesso Fabrizio. Quanto durerà questo pressing da parte di FERRI? Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Non poco, pare. ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Sarà un 'lungo pressing'?... - IlConte50919IT : RT @solosumisura: Paragone lancia il partito monoargomento. Scuola? Usciremo dall'UE Giustizia? Batteremo moneta Sanità? Lasceremo l'Europa… - gjscco : RT @solosumisura: Paragone lancia il partito monoargomento. Scuola? Usciremo dall'UE Giustizia? Batteremo moneta Sanità? Lasceremo l'Europa… - antonel52837259 : RT @solosumisura: Paragone lancia il partito monoargomento. Scuola? Usciremo dall'UE Giustizia? Batteremo moneta Sanità? Lasceremo l'Europa… - solosumisura : Paragone lancia il partito monoargomento. Scuola? Usciremo dall'UE Giustizia? Batteremo moneta Sanità? Lasceremo l'… -