Un Festival ispirato a Nadia Toffa. Partito in Puglia il Magna Grecia Awards, eccellenze italiane premiate in memoria della Iena (Di giovedì 23 luglio 2020) L’intramontabile gusto italiano della moda, i sapori della nostra cucina che ci hanno fatti diventare gli chef più richiesti a livello internazionale, ma anche medici che si battono ogni giorno per allontanare gli abissi della sofferenza e della morte precoce, operatori dell’informazione in prima linea nella ricerca e diffusione di scomode verità, artisti che uniscono stile, melodia, nostalgia, intrattenimento, scrittori dalla penna forbita che ripescano l’antica agorà pur col distanziamento anti-Covid. è partita da venerdì 17 luglio, e durerà fino al 2 agosto, la 23esima edizione del Magna Grecia Awards, la manifestazione ideata e diretta dallo scrittore Fabio Salvatore che ha come sottotitolo ... Leggi su lanotiziagiornale

NicoNoteProject : NicoNote riprende REGOLA del 2003, ispirato ad Hildegard Von Bingen. Debutto 28 agosto ad ICE festival in Bretagna -

Ultime Notizie dalla rete : Festival ispirato Un Festival ispirato a Nadia Toffa. Partito in Puglia il Magna Grecia Awards, eccellenze italiane premiate in memoria della Iena LA NOTIZIA Brescia: Open Up Festival

Venerdì 24 luglio doppio appuntamento nel cortile del Broletto con la programmazione di “Open up”, il festival della città aperta alle ... spettacolo teatrale-musicale ispirato alle poesie d’amore di ...

Montefalcone Appennino: Piero Massimo Macchini ospite del Festival Storie

1' di lettura 23/07/2020 - Dopo il sold out registrato con Roberto Giordano e Federica Aiello, nuovo appuntamento con il Festival Storie ... visione del marketing 3.0. Un’ora di spettacolo ispirato al ...

Venerdì 24 luglio doppio appuntamento nel cortile del Broletto con la programmazione di “Open up”, il festival della città aperta alle ... spettacolo teatrale-musicale ispirato alle poesie d’amore di ...1' di lettura 23/07/2020 - Dopo il sold out registrato con Roberto Giordano e Federica Aiello, nuovo appuntamento con il Festival Storie ... visione del marketing 3.0. Un’ora di spettacolo ispirato al ...