Uganda | presidente annuncia candidatura per sesto mandato

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il partito di governo in Uganda ha annunciato che il presidente Yoweri Museveni sarà il suo candidato nelle elezioni generali, previste a gennaio dell'anno prossimo. La comunic ...

Kampala, 22 lug 09:32 - (Agenzia Nova) - Il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha annunciato l’allentamento di una serie di restrizioni imposte per contenere la pandemia di coronavirus. Fra le m ...

