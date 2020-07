UFFICIALE | Serie A, presentato il nuovo pallone Nike Flight per la stagione 2020/21 (Di giovedì 23 luglio 2020) Nonostante la stagione 2019/2020 non sia ancora ufficialmente in archivio, la Serie A questa mattina ha presentato il nuovo pallone per la prossima stagione: si tratta del nuovo Nike Flight che prenderà il posto del Nike Merlin della stagione precedente. Nike Flight - il nuovo pallone UFFICIALE #SerieATIM 2020-2021: tutto inizia con un pallone! @Nikefootball ?https://t.co/0EYxWSMa63 #WeAreCalcio pic.twitter.com/JimUofFw3J — Lega Serie A (@SerieA) July 23, 2020 Il ... Leggi su 90min

