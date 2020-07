Ufficiale: Lucescu sarà il nuovo allenatore della Dinamo Kiev (Di giovedì 23 luglio 2020) Mircea Lucescu sarà il nuovo allenatore della Dinamo Kiev. L’ex tecnico tra le altre di Reggiana e Inter, ha firmato con il club ucraino un contratto di due anni con opzione per il terzo. FOTO: FIFACOM L'articolo Ufficiale: Lucescu sarà il nuovo allenatore della Dinamo Kiev proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Mircea Lucescu è il nuovo allenatore della Dinamo Kiev - BombeDiVlad : ???? #UFFICIALE - #Lucescu è il nuovo tecnico della #DinamoKiev ???? Ecco l’annuncio del club #LBDV #LeBombeDiVlad - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Mircea Lucescu è il nuovo allenatore della Dinamo Kiev - sportli26181512 : UFFICIALE, Lucescu tradisce lo Shakhtar: è il nuovo allenatore della Dinamo Kiev: Mircea Lucescu tradisce lo Shakht… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Lucescu

TUTTO mercato WEB

Mircea Lucescu torna in Ucraina e diventa il nuovo allenatore della Dinamo Kiev: sfiderà quello Shakhtar che ha guidato dal 2004 al 2016. 74 anni (75 tra meno di una settimana) e non sentirli. Mircea ...Mircea Lucescu torna ad allenare, e non in un posto qualsiasi: in Ucraina, il paese dove ha trascorso un importante pezzo della propria vita. Non allo Shakhtar ma alla Dinamo Kiev, che ha annunciato ...