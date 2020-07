Ufficiale la data di pubblicazione di 2020, il nuovo album dei Bon Jovi anticipato da Do What You Can (traduzione) (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo slittamenti e ripensamenti il nuovo album dei Bon Jovi ha finalmente una data Ufficiale di pubblicazione: 2020, questo il titolo della quindicesima prova discografica della band di Always, sarà un insieme di diapositive di quello che possiamo definire un annus horribilis segnato profondamente dal lockdown per la pandemia del COVID-19 e dalla morte di George Floyd. data di uscita del nuovo album dei Bon Jovi Argomenti, quelli appena citati, intorno ai quali ruoterà l'intero disco. La data di pubblicazione è decisa: il nuovo album dei Bon Jovi uscirà il 2 ottobre ... Leggi su optimagazine

GamingToday4 : Nexomon: Extinction, annunciata la data d’uscita ufficiale - 00factory : | BREAKING HORROR NEWS | Gustati subito su @comingsoon.it il trailer ufficiale italiano di #GretelEHansel e scopri… - NintendOnTweet : Nexomon: Extinction, annunciata la data d’uscita ufficiale - CinnyCinzia : RT @Spettakolo_mag: #BonJovi: ufficiale la data di uscita del nuovo album @BonJovi - ClaudiaAssanti : RT @Spettakolo_mag: #BonJovi: ufficiale la data di uscita del nuovo album @BonJovi -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale data Ufficiale la data di pubblicazione di 2020, il nuovo album dei Bon Jovi anticipato da Do What You Can (traduzione) OptiMagazine Giordania, al via corsi preparatori Dante Alighieri Amman

... la Dante - vuole far conoscere agli studenti giordani l'utilità del PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), un diploma ufficiale rilasciato dalla Società Dante Alighieri in base a una ...

UFFICIALE – Pontedera: arrivano Catanese e Vaccaro

Noi Comune diamo un contributo alle società di vertice” 17:58Renzo Barbera-Palermo, Orlando: “La sponsorizzazione è consentita. In questo caso il contributo partecipativo…” 16:39Renzo Barbera-Palermo, ...

... la Dante - vuole far conoscere agli studenti giordani l'utilità del PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), un diploma ufficiale rilasciato dalla Società Dante Alighieri in base a una ...Noi Comune diamo un contributo alle società di vertice” 17:58Renzo Barbera-Palermo, Orlando: “La sponsorizzazione è consentita. In questo caso il contributo partecipativo…” 16:39Renzo Barbera-Palermo, ...