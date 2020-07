Udinese – Juventus – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di giovedì 23 luglio 2020) La partita che può portare l’ennesimo scudetto in casa Juventus può essere proprio Udinese – Juventus, visto che con una vittoria gli uomini di Sarri, visto il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina, non sarebbero più raggiungibili. Di contro l’Udinese, che sebbene non ancora matematicamente salva, ha decisamente meno stimoli rispetto ai bianconeri torinesi. La partita avrà inizio alle ore 19.30 oggi 23 luglio. Udinese – Juventus – Probabili formazioni Gotti presenterà diverse novità per il proprio centrocampo, schierato a 5, viste le conclamate assenze di Mandragora, Jajalo e Walace: spazio a Fofana e Larsen, mentre confermato De Paul alle spalle di Lasagna e ... Leggi su giornal

