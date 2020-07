Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali (Di giovedì 23 luglio 2020) La Juventus oggi potrebbe festeggiare il nono scudetto consecutivo se passa a Udine. Sarri per il match sul terreno friulano si affida al 4-3-3. Queste le formazioni ufficiali.Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelar; Okaka, Nestorovski. A disposizione: Perisan, Andrade, Samir, Stryger Larsen, Ballarini, Mazzolo, Palumbo, Oviszach, Compagnon, Lirussi, De Maio. All. GottiJuventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey,Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Pjanic, Douglas Costa, Matuidi, Cuadrado, Demiral, Olivieri, Muratore, Coccolo, Vrioni, Zanimacchia. All. Sarri Udinese-Juventus, le formazioni ... Leggi su itasportpress

juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! A breve su Sito e App Juventus il report. Il video i… - juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - Gazzetta_it : #Udinese-#Juve: incrocio scudetto, salvezza e mercato De Paul alla Juve? Causio, Virdis, Candreva... Quanti scambi… - sportli26181512 : LIVE Alle 19.30 Udinese-Juve: Sarri per lo scudetto sceglie Berna con Dybala e CR7: LIVE Alle 19.30 Udinese-Juve: S… - Fantacalcio : Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali: out Lasagna e Larsen, gioca Ramsey -