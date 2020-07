Udinese-Juventus, i convocati da Sarri: da segnalare l’assenza di Higuain (Di giovedì 23 luglio 2020) La lista dei giocatori convocati da Maurizio Sarri per Udinese-Juventus, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Il tecnico ha convocato 23 giocatori per la gara di stasera alla Dacia Arena. Gonzalo Higuain non sarà presente: il Pipita non è presente, così come Chiellini, lo squalificato Bonucci e i lungodegenti De Sciglio e Khedira. Questo l’elenco completo dei giocatori: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, BuffonDifensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral, CoccoloCentrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, MuratoreAttaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vaioni, Zanimacchia. Leggi su sportface

juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! A breve su Sito e App Juventus il report. Il video i… - juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - Eurosport_IT : INTER, ALTRO PARI: ORA MATCH POINT JUVE! A San Siro l'Inter non va oltre lo 0-0 contro la Fiorentina, la Juventus… - LAPONE1977 : RT @Ruttosporc: ULTIM'ORA - Udinese-Juventus, in dirittura d'arrivo l'accordo per i gol fatti segnare ai bianconeri e i rigori da far tirar… - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: Da #Trezeguet a #CR7: i 5 gol più belli contro l'#Udinese -