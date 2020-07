Udinese Juventus formazioni ufficiali: Rugani e Ramsey titolari (Di giovedì 23 luglio 2020) Udinese Juventus formazioni ufficiali – La Juventus scenderà in campo alle 19:30 contro l’Udinese per archiviare definitivamente la pratica scudetto. Dopo il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina arriva il match-point per gli uomini di Sarri che proveranno ad aggiudicarsi la sfida valevole per il titolo di Campioni d’Italia. Nell’undici scelto dal tecnico toscano spazio a Bernardeschi e Ramsey, Rugani dal primo minuto assieme a De Ligt. Non convocato Higuain. formazioni ufficiali Udinese Juventus: c’è Rugani Ecco la formazione ufficiale della Juventus diffusa attraverso l’account Twitter della ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! A breve su Sito e App Juventus il report. Il video i… - juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - Gazzetta_it : #Udinese-#Juve: incrocio scudetto, salvezza e mercato De Paul alla Juve? Causio, Virdis, Candreva... Quanti scambi… - sportli26181512 : LIVE Alle 19.30 Udinese-Juve: Sarri per lo scudetto sceglie Berna con Dybala e CR7: LIVE Alle 19.30 Udinese-Juve: S… - Fantacalcio : Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali: out Lasagna e Larsen, gioca Ramsey -