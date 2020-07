Udinese-Juventus: Fofana contropiede micidiale, gol allo scadere (VIDEO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Fofana fa impazzire l’Udinese. Gol straordinario da parte del centrocampista dell’Udinese che, dopo un grande intervento di Becao, parte da centrocampo salta completamente Alex Sandro poi salta De Ligt con un tunnel da urlo e insacca col mancino. Alla Dacia Arena, in pieno recupero, Fofana firma la rete del 2-1. Leggi su sportface

juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! - juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! A breve su Sito e App Juventus il report. - juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve - Toniecruiz : Let's make #sacksarri trend! • • Cristiano | RONALDO | Dybala | Juventus | Udinese - FMCROfficial : +++++ BREAKING NEWS +++++++ L'UDINESE VINCE CON LA JUVENTUS E SI SALVA LICENZIATO IN TRONCO LUCA GOTTI

Udinese e Juventus giocano questa sera per la 35esima giornata di Serie A: mancano dunque 4 partite alla fine, e i Campioni d'Italia in carica vantavano al termine della scorsa giornata 8 lunghezze di ...