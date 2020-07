Udinese-Juventus, dalle 19.30 La Diretta Sarri per lo scudetto: Bernardeschi con Dybala e CR7 (Di giovedì 23 luglio 2020) Udinese e Juventus giocano questa sera per la 35esima giornata di Serie A: mancano dunque 4 partite alla fine, e i Campioni d'Italia in carica vantavano al termine della scorsa giornata 8... Leggi su ilmessaggero

juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! A breve su Sito e App Juventus il report. Il video i… - juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Viviamo insieme l'avvicinamento a #UdineseJuve ?? Con noi c'è Franco #Causio ?? LIVE QUI ?… - effesala : In diretta su - LMDSportsJourno : Udinese Calcio vs Juventus F.C. -