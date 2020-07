Udinese-Juventus: clamorosa svista al Var, braccio di De Ligt in area (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) È passato del tutto inosservato un netto tocco di braccio da parte di Matthijs De Ligt durante il corso del primo tempo di Udinese-Juventus. La concentrazione della sala Var e dell’arbitro va sul sospetto contatto tra De Paul e Ramsey dove è l’argentino a lasciarsi cadere in avanti ma pochi secondi più tardi sul tiro di Nestorovski c’è una netta deviazione di braccio da parte di De Ligt. Dalla sala Var, incredibilmente, non arriva nessuna segnalazione: un errore davvero imperdonabile ai tempi della moviola in campo. Leggi su sportface

Udinese_1896 : #UdineseJuventus 2-1 E' FINITAAAA: UDINESE BATTE JUVENTUS 2-1!!! #ForzaUdinese ???? - juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve… - SkySport : UDINESE – JUVENTUS 2-1 Risultato finale ? ? #DeLigt (42’) ? #Nestorovski (52’) ? #Fofana (90+2’) ? #SerieA – 35^ gi… - Kawa_Ssir : RT @ActuFoot_: ?? But de Fofana ! Quel festival solitaire ! UDINESE 2-1 JUVENTUS - sportli26181512 : La Juve vince lo scudetto se: le combinazioni per i bianconeri campioni d'Italia: La sconfitta con l'Udinese ha rin… -