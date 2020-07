Udinese-Juve, Sarri: 'Champions? Chiudiamo il campionato' (Di giovedì 23 luglio 2020) Maurizio Sarri è costretto a rinviare la festa per lo scudetto , che sarà il suo primo trofeo vinto alla Juve. 'Abbiamo perso ordine, volevamo vincere a tutti costi, ma abbiamo portato la partita su ... Leggi su gazzetta

Anche nella sconfitta in casa dell'Udinese, la Juventus ha confermato il suo momento no in difesa. I numeri della squadra di Sarri che ora avrà il secondo match point per la conquista dello Scudetto n ...L'Udinese ha vinto contro la Juventus e ha rimandato la festa scudetto dei bianconeri. Non solo, la squadra allenata da Luca Gotti infatti ha fatto un passo fondamentale verso la salvezza. L'Udinese, ...