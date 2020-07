Udinese-Juve 2-1: De Ligt, Nestorovski e Fofana. Festa scudetto rinviata (Di giovedì 23 luglio 2020) Festa scudetto rinviata per la Juventus, che perde 2-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Nulla di grave, il vantaggio, 6 punti sull'Atalanta e 7 sull'Inter, resta più che rassicurante e il Tricolore ... Leggi su gazzetta

La partita finisce 2-1, in rimonta firmato da Fofana al 92', dopo il botta e risposta tra de Ligt e Nestorovski. AGI - Vittoria incredibile dell'Udinese in extremis contro la Juventus. 2-1 in rimonta ...Nel primo tempo la Juventus passa in vantaggio grazie al gol di De Ligt al 42'. Ma nella ripresa l'Udinese trova la forza per ribaltare il risultato, trovando la via della rete prima con Nestorovski ...